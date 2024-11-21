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Экономика

Уставный фонд МП "Инженерные сети" в Нижнем Новгороде увеличится на 46 млн рублей

25 ноября 2024 18:15  [65] Экономика

Администрация Нижнего Новгорода планирует увеличить уставный фонд МП "Инженерные сети" на 46,5 млн рублей. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Уставной фон вырастет за счет субсидии из бюджета Нижнего Новгорода.

"После увеличения размер уставного фонда МП "Инженерные сети" достигнет 156 млн рублей", - говорится в сообщении.

Напомним, мэрия увеличила уставной фонд МП "Нижегородское метро" до 600 млн рублей.

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Теги:
освещение Энергетика
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