Уставный фонд МП "Инженерные сети" в Нижнем Новгороде увеличится на 46 млн рублей Экономика

Администрация Нижнего Новгорода планирует увеличить уставный фонд МП "Инженерные сети" на 46,5 млн рублей. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города. Уставной фон вырастет за счет субсидии из бюджета Нижнего Новгорода. "После увеличения размер уставного фонда МП "Инженерные сети" достигнет 156 млн рублей", - говорится в сообщении. Напомним, мэрия увеличила уставной фонд МП "Нижегородское метро" до 600 млн рублей.

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