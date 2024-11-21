Уголовное дело завели после затопления подвалов многоквартирных домов на Автозаводе Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Следователи Следственного комитета завели уголовное дело из-за затопления подвалов многоквартирных домов на улицах Кирова и Краснодонцев в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

В ходе мониторинга СМИ сотрудники регионального следственного управления обнаружили публикацию, в которой жители домов на улицах Кирова и Краснодонцев жаловались на постоянные прорывы труб. По их словам, это приводило к затоплению подвалов.

"В результате на стенах в подъездах и квартирах образовывалась плесень, лишая жильцов домов права на безопасное и комфортное проживание", - говорится в сообщении.

По результатам проведенной проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей").

Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, которые этому поспособствовали.

Напомним, пострадавший от взрыва шестиподъездный дом на улице Фучика в Нижнем Новгороде могут признать аварийным до конца года.