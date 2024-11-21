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Культура и отдых

Нижегородский театр кукол открылся после ремонта

25 ноября 2024 18:55  [53] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский академический театр кукол возобновил показ репертуарных спектаклей на большой сцене после ремонта 23 ноября. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

С весны в театре шел капитальный ремонт фасада здания и входной группы по нацпроекту "Культура". Параллельно шли работы в большом зале.

"Зрительный зал после ремонта стал гармоничным, спокойным и уютным. Помимо этого, заменена система кондиционирования, дымоудаления. Также за счет внебюджетных средств обновили паркет и освещение в фойе, установили новые банкетки", - отметила замминистра культуры Нижегородской области Ирина Вагина.

Также в зале появились кресла-трансформеры, которые позволяют детям и взрослым комфортно смотреть спектакли.

В честь открытия театра зрителям показали премьерный спектакль "Котенок по имени Гав".

"Котенок по имени Гав" - это очень интересная история о дружбе, о любви, о том, что дружить можно просто так, любить – ни за что. Она рассказана простыми словами, доступными именно для юных зрителей. Историю написал известный детский писатель Григорий Остер именно для ребят, чтобы они эти высокие чувства сумели познать с трех лет и пронесли через всю свою жизнь", - рассказала директор Нижегородского академического театра кукол Алла Забегалова.

Напомним, на ремонт здания театра кукол в Нижнем Новгороде было направлено 52 млн рублей.

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Теги:
Ремонтные работы Театры
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