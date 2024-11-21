Дополнительные поезда будут запущены из Нижнего Новгорода в новогодние праздники Общество

Горьковская железная дорога назначила ряд дополнительные поездов дальнего следования в период новогодних праздников. Они будут курсировать на наиболее востребованных направлениях в период с 15 декабря 2024 года по 13 января 2025 года.

Согласно информации, дополнительный рейс поезда 236Г Москва — Нижний Новгород отправится с Ярославского вокзала 31 декабря в 15:20 и прибудет в столицу Приволжья в 22:48.

Также будет запущено 38 дополнительных поездов между Москвой и Кировом, которые делают остановку в Нижнем Новгороде.

Между Нижним Новгородом и Ижевском уже с середины декабря назначено 28 дополнительных рейсов. На них можно добраться в том числе до Казани.