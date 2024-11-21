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Общество

Высотный дом построят у Нижегородской ярмарки за 600 млн рублей

26 ноября 2024 13:16  [38] Общество

Фото: Банк ДОМ.РФ

Специализированный застройщик "Дом на Мурашкинской" (входит в государственную ГК "Дирекция по строительству" Нижегородской области) получил проектное финансирование от банка ДОМ.РФ в размере 607 млн рублей на строительство дома комфорт-класса в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Дом переменной этажности – от 10 до 11 этажей построят рядом с Нижегородской ярмаркой. Он будет рассчитан на 106 одно- двухкомнатных квартир и студий. На первом этаже предусмотрено 519 кв. метров коммерческих площадей.

Управляющий директор Поволжского регионального центра Банка ДОМ.РФ Шамиль Халиков отметил, что кредитная организация работает со специализированным застройщиком "Дирекция по строительству" почти пять лет.

Директор АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" Дамир Биктимиров подчеркнул, что дом в Канавинском районе логически завершит застройку квартала и станет современным акцентом для въезжающих в Нижний Новгород со стороны Кирова.

"Там предусмотрены парковочные места, детская площадка, а существующая дорожная сеть позволит комфортно доезжать до всех точек делового притяжения", - заключил Биктимиров.

Ввести дом в эксплуатацию планируется до конца 2026 года.

Напомним, СЗ "Дирекция по строительству" построит крупнейший в Нижегородской области жилой квартал у деревни Ольгино за 28,9 млрд рублей.

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Теги:
Жилье Строительство
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