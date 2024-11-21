Крупнейший в Нижегородской области жилой квартал построят по КРТ у Ольгина Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Правительство региона приступило к реализации самого масштабного проекта комплексного развития незастроенной территории (КРТ) в Нижегородской области в районе деревни Ольгино. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, на земельном участке площадью 76,2 га у деревни Ольгино планируется построить 320,7 тысяч кв. метров жилья комфорт-класса, а также два детсада на 680 мест и школу на 1500 мест.

В жилом квартале обустроят зоны для отдыха, прогулок с детьми и занятий спортом. Квартиры в новом микрорайоне будут предоставлены в том числе детям-сиротам и жителям ветхих и аварийных домов.

Замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов отметил, что впервые в истории региональное правительство, используя федеральные меры поддержки, реализует такой крупный и амбициозный проект по строительству жилья.

"Регоператор "Дирекция по строительству" построит новый район на юге Нижнего Новгорода, где смогут проживать более 10 тысяч человек. Для развития этой территории будут задействованы инфраструктурные бюджетные кредиты для строительства инженерных сетей и инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ для строительства центров питания, и строительство транспортной инфраструктуры за счет частного инвестора", - сказал Морозов.

Ключевым финансовым партнером Нижегородской области для реализации проекта КРТ в Ольгино выступил Банк "ДОМ.РФ", который открыл ООО "СЗ "КРТ-1" (дочерняя компания АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" и АО "КРТ Новинки", входит в ГК "Дирекция по строительству") кредитную линию с лимитом в объеме 28,9 млрд рублей.

Управляющий директор Приволжского регионального центра Банка ДОМ.РФ Шамиль Халиков добавил, что при строительстве жилого квартала будет реализована популярная концепция "двор без машин".

Всего в районе деревни Ольгино на площади 265,2 га с помощью механизма КРТ планируется построить почти 1,4 млн кв. метров жилья для 45,5 тысяч человек.

Напомним, питерский девелопер GloraX приобрел 60 га для реализации проекта КРТ у Новинок.