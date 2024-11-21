Виктор Иванов покинул пост главы администрации Лысковского района

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Виктор Иванов ушел с поста главы местного самоуправления Лысковского муниципального округа Нижегородской области. Об этом сообщается на официальной странице районной администрации в соцсети Вконтакте.
Совет депутатов Лысковского муниципального округа в ходе внеочередного заседания принял решение назначить исполняющим обязанности главы района Александра Кочмарёва.
"Он будет работать в этом статусе до избрания нового главы местного самоуправления Лысковского муниципального округа", - говорится в сообщении.
Отметим, что Виктор Иванов работал в должности главы администрации Лысковского района с 2020 года.
Напомним, Сергей Малышев уходит с поста главы администрации Лукояновского района.
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