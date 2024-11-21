Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
Крупнейший в регионе жилой квартал построят по КРТ у Ольгина
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
26 ноября 2024 13:43  [157] Виктор Иванов покинул пост главы администрации Лысковского района
26 ноября 2024 12:55  [163] Глава Кстовского МСУ рассказал о причинах возможного объединения с Нижним Новгородом
23 ноября 2024 11:19  [573] Сенатор РФ Ольга Щетинина с рабочим визитом посетила региональный центр адаптивных видов спорта "Парус" в Дзержинске
22 ноября 2024 19:05  [1141] Эксперт-мониторинг событий с 16 по 22 ноября 2024 года от АНО "Минин-центр"
22 ноября 2024 12:32  [654] Участники из 50 регионов прибыли в Нижний Новгород на форум Президентской академии
20 ноября 2024 18:45  [671] Глеб Никитин встретился с Марией Бутиной
20 ноября 2024 17:59  [655] Сергей Шойгу посетил ядерный центр в Сарове
20 ноября 2024 16:28  [838] Кстовский муниципальный округ может войти в состав Нижнего Новгорода
20 ноября 2024 12:46  [615] Павел Солодкий назначен вице-президентом федеральной Ассоциации содействия сохранения ОКН
15 ноября 2024 19:05  [1456] Эксперт-мониторинг событий с 2 по 16 ноября 2024 года от АНО "Минин-центр"
Политика

Виктор Иванов покинул пост главы администрации Лысковского района

26 ноября 2024 13:43  [157] Политика

Фото: соцсети Виктора Иванова

Виктор Иванов ушел с поста главы местного самоуправления Лысковского муниципального округа Нижегородской области. Об этом сообщается на официальной странице районной администрации в соцсети Вконтакте.

Совет депутатов Лысковского муниципального округа в ходе внеочередного заседания принял решение назначить исполняющим обязанности главы района Александра Кочмарёва.

"Он будет работать в этом статусе до избрания нового главы местного самоуправления Лысковского муниципального округа", - говорится в сообщении.

Отметим, что Виктор Иванов работал в должности главы администрации Лысковского района с 2020 года.

Напомним, Сергей Малышев уходит с поста главы администрации Лукояновского района.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лысковский район Отставки
Поделиться:
Новости по теме
02 октября 2024 14:58  [1313] Дума Дзержинска согласовала досрочную отставку Ивана Носкова
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph