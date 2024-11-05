Сергей Малышев уходит с поста главы администрации Лукояновского района Политика

Фото: Telegram-канал Сергея Малышева

Сергей Малышев уходит с поста главы администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

Его последним днем на работе в этой должности стало 14 ноября.

Сергей Малышев вспомнил, что при его руководстве районом, в частности, был открыт центр культурного развития, благоустроен городской парк и завершено строительство дома-музея "Подвижник веры Христовой иерей Василий Гундяев".

"Также в Лукоянове теперь постоянно горит Вечный огонь в благодарность воинам-землякам за Победу. Уверен, что большие дела, за которые мы взялись, будут благополучно выполнены. Так, ведутся работы по благоустройству берега Казённого пруда, который стал победителем Всероссийского конкурса по благоустройству малых городов", - рассказал Малышев.

Глава Лукояновского округа добавил, что в следующем году в районе начнется строительство птицефабрики.

Напомним, Иван Носков досрочно сложил полномочия мэра Дзержинска в связи с переходом на должность первого замглавы Самары.