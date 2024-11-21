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Общество

Лыковую дамбу в Нижнем новгороде перекроют из-за строительства пешеходного тоннеля

26 ноября 2024 15:28  [114] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Движение транспорта по улице Добролюбова (Лыковой дамбе) в Нижнем Новгороде будет перекрыто из-за строительства пешеходного тоннеля с 26 ноября до 2 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Пешеходный тоннель построят в рамках создания террасного парка в Почаинском овраге.

В течение ближайшей недели планируется построить шпунтовое ограждение котлована для бетонирования первой очереди тоннеля через дамбу.

"Устройство шпунтового ограждения планируется выполнять методом вибропогружения, что может вызывать значительные ощутимые вибрации, а при значительном сопротивлении со стороны грунтового массива может дополнительно применяться искусственный подмыв грунта", - пояснили ГП НО "ДиРОН".

В "Центре развития транспортных систем" региона, добавили, что автобусы А-5 вернут на Похвалинский съезд. Они будут следовать по улице Ильинской до улицы Добролюбова.

Автобусы А-45 с метромоста будут двигаться через площадь Горького, Похвалинский съезд, Нижне-Волжскую набережную, Зеленский съезд, площадь Минина и Пожарского и далее по маршруту.

Напомним, строительство пешеходного тоннеля протяженностью 74 метра должно завершиться до конца марта 2025 года.

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Теги:
Благоустройство Почаинский овраг
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