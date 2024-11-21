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Спорт

Проект центра художественной гимнастики в Нижнем Новгороде обойдется в 66 млн рублей

26 ноября 2024 18:58  [65] Спорт

Фото: csp-nn.com

Госучреждение "Нижегородстройзаказчик" объявило торги по выбору подрядчика для проектирования центра художественной гимнастки в столице Приволжья. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Центр будет построен на улице Ванеева, 110 Б около училища олимпийского резерва им. В. С. Тишина на участке площадью 1,7 га.

Спорткомплекс переменной этажности в 1-6 этажей будет представлять из себя зал и блок административно-бытовых помещений. Общая площадь центра составит 16400 кв. метров. В спорткомплексе будут предусмотрены трибуны на 1500 мест, из которых одна стационарная на 700 мест и две сборно-разборные по 400 мест каждая.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 66,1 млн рублей. Итоги аукциона подведут 5 декабря.

Проект центра художественной гимнастики должен быть подготовлен в течение 303 дней с момента заключения контракта.

Напомним, ФОК на улице Родионова в Нижнем Новгороде построят в 2026 году.

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Теги:
Гимнастика Строительство
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