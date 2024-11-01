ФОК на улице Родионова в Нижнем Новгороде построят в 2026 году

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Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Родионова в Нижнем Новгороде планируется построить в 2026 году. Об этом заявил министр спорта региона Дмитрий Кабайло в программе "Герои Волги".
По его словам, всего в Нижегородской области работают 40 ФОКов.
"В Нижнем Новгороде ведется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов на проспекте Кораблестроителей в Сормове и на улице Родионова. Первый спорткомплекс планируется построить в 2025 году, а второй - в 2026 году", - рассказал Кабайло.
Министр добавил, что в двух строящихся ФОКах будет предусмотрены ледовые арены.
Напомним, ФОК на улице Родионова в Нижнем Новгороде планировалось построить до конца 2025 года.
Также ранее сообщалось, что недостроенный ФОК снесли в Сормове за 39 млн рублей перед началом строительства нового.
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