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Спорт

ФОК на улице Родионова в Нижнем Новгороде построят в 2026 году

01 ноября 2024 14:52  [136] Спорт

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Родионова в Нижнем Новгороде планируется построить в 2026 году. Об этом заявил министр спорта региона Дмитрий Кабайло в программе "Герои Волги".

По его словам, всего в Нижегородской области работают 40 ФОКов.

"В Нижнем Новгороде ведется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов на проспекте Кораблестроителей в Сормове и на улице Родионова. Первый спорткомплекс планируется построить в 2025 году, а второй - в 2026 году", - рассказал Кабайло.

Министр добавил, что в двух строящихся ФОКах будет предусмотрены ледовые арены.

Напомним, ФОК на улице Родионова в Нижнем Новгороде планировалось построить до конца 2025 года.

Также ранее сообщалось, что недостроенный ФОК снесли в Сормове за 39 млн рублей перед началом строительства нового.

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Теги:
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