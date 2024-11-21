Жилой дом Муратова в центре Нижнего Новгорода изымают для реконструкции Общество

Фото: autotravel-nn.ru

Жилой дом Муратова на улице Сергиевской, 13А в Нижнем Новгороде планируется изъять для реконструкции. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

В ноябре 2017 года это здание включили в перечень домов, подлежащих сносу/реконструкции.

Вместе с домом будет изъят земельный участок площадью 254 кв. метра. Собственники жилых помещений получат возмещения за изымаемую недвижимость. Проекты соглашений владельцам направят в течение 60 дней с момента определения рыночной стоимости за изымаемую недвижимость.

Двухэтажный деревянный дом по улице Сергиевской,13а ( Жилой дом Н.Н. Муратова) был построен в 1912 году и является объектом культурного наследия.

Напомним, на расселение жилого дом Муратова в Нижнем Новгороде было выделено 8,4 млн рублей.

Также ранее сообщалось, что дома в квартале "Сименс и Гальске" в Нижнем Новгороде расселят до 2026 года.