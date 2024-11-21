Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
Новые спортивные объекты Нижегородской области
Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
Маршруты автобусов Т-91 и Т-97 будут сокращены с 1 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 ноября 2024 07:17  [64] Главную новогоднюю ель начали устанавливать в Нижнем Новгороде
26 ноября 2024 18:44  [252] Новый полутвёрдый сыр из фермерского молока появится в нижегородской "Молочной кухне"
26 ноября 2024 17:57  [348] Жилой дом Муратова в центре Нижнего Новгорода изымают для реконструкции
26 ноября 2024 17:29  [304] Допсредства выделят из бюджета на лекарства для нижегородских льготников
26 ноября 2024 17:14  [346] Временный проезд открылся по площади Свободы в Нижнем Новгороде
26 ноября 2024 17:02  [287] Более 400 нижегородцев получили оперативный ответ от теплоэнергетиков
26 ноября 2024 16:44  [277] Активисты проекта "Город чистых озер" очистили берега шести водоемов Нижнего Новгорода
26 ноября 2024 16:04  [340] Опция самозапрета кредита может появиться на портале "Госуслуги"
26 ноября 2024 15:28  [349] Лыковую дамбу в Нижнем новгороде перекроют из-за строительства пешеходного тоннеля
26 ноября 2024 14:18  [287] ФМБА назвало дату начала применения российской онковакцины
Общество

Главную новогоднюю ель начали устанавливать в Нижнем Новгороде

27 ноября 2024 07:17  [64] Общество

Фото: Александр Воложанин

Новогоднюю ель начали устанавливать накануне на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили очевидцы.

Как рассказали в городской администрации, главную ёлку города украсят 750 красных и золотых шаров, а также светодиодные гирлянды общей длиной 5,5 км. На верхушке будет красоваться световая звезда высотой 2 метра

Высота конструкции составляет 22 метра, а диаметр у основания - 10 метров.

Стоит отметить, что на площади Горького ёлку уже установили.

Фото: Кира Мишина

Всего же, по информации мэрии, до 15 декабря в городе будет установлено пять муниципальных ёлок: они появятся также у ФОКа "Юность", на Московском вокзале и на площади Советской.

Кроме того, будут празднично оформлены более 100 площадок во всех районах города. Для этих целей используют более 3,2 тысячи единиц светодинамического оборудования и 12 полигональных фигур, которые были закуплены в прошлом году.

Напомним, на прошлой неделе стартовали работы по украшению территорий нижегородских парков. До 10 декабря праздничное оформление появится в парках Автозаводский, "Дубки", "Светлоярский", в парке Станкозавода, им. Я.М. Свердлова, а также на территории парковых озёр Земснаряд-1 и Земснаряд-2 и на Щёлоковском хуторе.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Новый год Праздники
Поделиться:
Новости по теме
22 ноября 2024 14:07  [597] Парки в Нижнем Новгороде начали украшать к Новому году
30 сентября 2024 18:56  [816] Около 62 млн рублей выделят на украшение Нижнего Новгорода к Новому году и Рождеству
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph