Главную новогоднюю ель начали устанавливать в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Новогоднюю ель начали устанавливать накануне на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили очевидцы.

Как рассказали в городской администрации, главную ёлку города украсят 750 красных и золотых шаров, а также светодиодные гирлянды общей длиной 5,5 км. На верхушке будет красоваться световая звезда высотой 2 метра

Высота конструкции составляет 22 метра, а диаметр у основания - 10 метров.

Стоит отметить, что на площади Горького ёлку уже установили.

Фото: Кира Мишина

Всего же, по информации мэрии, до 15 декабря в городе будет установлено пять муниципальных ёлок: они появятся также у ФОКа "Юность", на Московском вокзале и на площади Советской.

Кроме того, будут празднично оформлены более 100 площадок во всех районах города. Для этих целей используют более 3,2 тысячи единиц светодинамического оборудования и 12 полигональных фигур, которые были закуплены в прошлом году.

Напомним, на прошлой неделе стартовали работы по украшению территорий нижегородских парков. До 10 декабря праздничное оформление появится в парках Автозаводский, "Дубки", "Светлоярский", в парке Станкозавода, им. Я.М. Свердлова, а также на территории парковых озёр Земснаряд-1 и Земснаряд-2 и на Щёлоковском хуторе.