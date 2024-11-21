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Общество

Парки в Нижнем Новгороде начали украшать к Новому году

22 ноября 2024 14:07  [79] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Территории нижегородских парков начали украшать к новогодним праздникам.

Как сообщает городская дирекция парков и скверов, до 10 декабря праздничное оформление появится в парках Автозаводский, "Дубки", "Светлоярский", в парке Станкозавода, им. Я.М. Свердлова, а также на территории парковых озёр Земснаряд-1 и Земснаряд-2 и на Щёлоковском хуторе.

Согласно информации, в парках установят световые консоли, перетяжки, гирлянды, фигуры и надписи. В настоящее время идет проверка работоспособности электрических элементов. Далее будут установлены ёлки. В дирекции отметили, что праздничное настроение также будут создавать тематические фотозоны.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород планируется украсить к Новому году до 1 декабря текущего года. На данный момент проводится ремонт и дефектовка иллюминационного оборудования.Однако, на улице Большой Покровской уже начался монтаж световых потолков.

В общей сложности к новогодним праздникам будут оформлены более 100 локаций во всех районах города. По данным администрации Нижнего Новгорода, городское пространство будет украшено светодинамическим оборудованием в количестве 3260 единиц, также будет установлено 12 полигональных фигур и 5 новогодних елей.

Ранее сообщалось, что работы по благоустройству парка имени 1 Мая идут по графику.

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Теги:
Новый год Парки
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