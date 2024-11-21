Российская вакцина от рака снизит риск рецидива болезни Общество

Фото: Кира Мишина

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова презентовала президенту Владимиру Путину разработку первой российской вакцины от рака. Она сообщила, что применение препарата планируют начать со следующего года.

Замдиректора НМИЦ онкологии имени Блохина Александр Петровский в беседе с телеканалом "360" рассказал, для кого предназначена эта вакцина.

По словам онколога, вакцины — это несколько иной подход к лечению рака, отличающийся от стандартных методов.

"Подход к использованию вакцин — это их использование с профилактической целью у тех пациентов, у которых удалена первичная опухоль. Для того, чтобы снизить риск рецидива болезни, снизить риск возврата болезни, может быть использована эта вакцина", — рассказал Петровский.

Эксперт также объяснил, что вакцина при лечении рака не похожа на обычные вакцины, к которым все давно привыкли.

"То есть это не то, что сделал один раз прививку, и рак никогда не возник. Это совершенно другая идеология. Вы не можете прийти и поставить эту вакцину", — сказал медик.

По его словам, пока невозможно сделать вакцину от опухоли профилактической, потому что каждая вакцина создается для конкретного заболевания индивидуально под пациента.

Напомним, в течение трёх лет учёные разрабатывали технологию верификации мутаций, вызвавших опухоль у конкретного человека, выделили неоантигены, которые распознаются иммунной системой человека. И внутри этих антигенов выделили те пептидные фрагменты, которые являются сигналом для иммунной системы конкретного человека. На базе этих исследований создана персонализированная онковакцина, действующим веществом которой являются пептиды.

Испытания на животных со злокачественной аденокарциномой кишечника показали, что вакцина вызывает резкое замедление развития опухоли и уменьшает ее объём на 75-80%. Специалисты также исследуют действие препаратов на рак кожи - меланому и злокачественные новообразования головного мозга - глиобластомы.