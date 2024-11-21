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Политика

Юрий Медведев: "Кстовский округ при объединении с Нижним Новгородом получит новые возможности для развития"

27 ноября 2024 11:36  [95] Политика

"Я как коренной житель города Кстово, как представитель своих избирателей, как председатель Совета депутатов поддерживаю инициативу о присоединении Кстовского муниципального округа к Нижнему Новгороду. Уверен, что при объединении округ получит новые возможности для благоустройства и дальнейшего развития", - сказал председатель Совета депутатов Кстовского муниципального округа Юрий Медведев.

"Если мы будем развиваться в составе Нижегородской агломерации, - это огромный плюс для всех жителей", - подчеркнул он.

Юрий Медведев добавил, что в процессе обсуждения вопроса он лично и все депутаты постоянно находятся на связи с жителями, чтобы оперативно решать возникающие у них вопросы.

"Максимально стараюсь ответить всем на вопросы – и на встречах, и при непосредственном общении, и в соцсетях. Мы открыты для всех и готовы к диалогу", - добавил он.

Напомним, что глава Кстовского МСУ рассказал о причинах возможного объединения с Нижним Новгородом.

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Теги:
Гордума Кстовский муниципалитет МСУ
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