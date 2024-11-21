Автомобиль нижегородца конфисковали за пьяную езду и отправили в зону СВО

Приставы конфисковали автомобиль у жителя Нижнего Новгорода за повторную езду в нетрезвом виде и отправили транспортное средство в зону проведения специальной военной операции.
Как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области, ведомство возбудило исполнительное производство в отношении местного жителя.
Согласно информации, мужчину остановил сотрудник ГИБДД в связи с наличием у него видимых признаков опьянения. Оказалось, что ранее он уже был привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Нижегородца осудили по ст. 264.1. УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). При этом суд признал нарушителя виновным в преступлении, с конфискацией его автомобиля и обращением его в собственность государства.
Судебные приставы передали автомобиль Kia Sportage представителям Минобороны РФ для направления его на нужды специальной военной операции.Напомним, ранее нижегородские судебные приставы передали на нужды СВО 10 автомобилей, которые были конфискованы по решениям суда, - Lexus RX 300, Lada Vesta, BMW X3, Chevrolet Niva, Ford Focus, Nissan Qashqai - и другое имущество.
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