Автомобиль нижегородца конфисковали за пьяную езду и отправили в зону СВО Общество

Приставы конфисковали автомобиль у жителя Нижнего Новгорода за повторную езду в нетрезвом виде и отправили транспортное средство в зону проведения специальной военной операции.

Как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области, ведомство возбудило исполнительное производство в отношении местного жителя.

Согласно информации, мужчину остановил сотрудник ГИБДД в связи с наличием у него видимых признаков опьянения. Оказалось, что ранее он уже был привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Нижегородца осудили по ст. 264.1. УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). При этом суд признал нарушителя виновным в преступлении, с конфискацией его автомобиля и обращением его в собственность государства.

Судебные приставы передали автомобиль Kia Sportage представителям Минобороны РФ для направления его на нужды специальной военной операции.