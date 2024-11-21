Алексей Запоев: "Вопрос об объединении Кстовского округа и Нижнего Новгорода рассматривается очень своевременно" Политика

"Вопрос об объединении Кстовского муниципального округа и Нижнего Новгорода рассматривается очень своевременно", - заявил заместитель председателя Совета депутатов Кстовского муниципального округа Алексей Запоев.

Он подчеркнул, что одобряет принятое депутатами Кстовского округа 26 ноября решение и поблагодарил своих коллег – весь депутатский корпус – за поддержку этой инициативы.

"26 ноября произошло значимое событие для Кстовского округа, в первую очередь, мне хочется поблагодарить весь депутатский корпус за то, что коллеги так серьезно отнеслись к этому вопросу, поддержали его практически единогласно. Они оценили ситуацию и масштабные задачи, связанные с развитием округа, и высказались за выдвинутую инициативу", - добавил Алексей Запоев.

Депутат отметил, что объединение позволит улучшить бюджетное обеспечение, развивать инфраструктуру Кстова, в том числе строить школы и детсады, нехватка которых есть сейчас в округе.

"Я сам – селянин, и для меня важно, что люди, проживающие в сельской местности в Кстовском округе, при объединении сохранят статус своих населенных пунктов и по-прежнему смогут пользоваться действующими там льготами. Весь процесс объединения продуман именно с учетом потребностей жителей. 16 декабря планируется провести общественные слушания, и наши земляки смогут получить ответы на вопросы, которые их волнуют", - сказал Алексей Запоев.

"Нижний Новгород – это не только областной центр, но и столица Приволжского федерального округа. Считаю, что это честь – жить в таком крупном и развитом городе, относить себя к нему. Поэтому на сто процентов поддерживаю инициативу и уверен, что все сложится хорошо", - заключил Алексей Запоев.

Напомним, что глава Кстовского МСУ рассказал о причинах возможного объединения с Нижним Новгородом.