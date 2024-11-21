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Бизнес

Высокоскоростной мобильный интернет появился в нижегородском поселке Красная Горка

27 ноября 2024 16:05  [114] Бизнес

Фото: Freepik

Высокоскоростной мобильный интернет появился в поселке Красная Горка Нижегородской области. Доступ к современной технологии получили порядка 620 человек, сообщает пресс-служба компании МТС.

Благодаря  4G интернету люди смогут пользоваться соцсетями, общаться в мессенджерах, совершать видеозвонки, читать книги онлайн, пользоваться государственными услугами в интернете и даже работать.

Высокоскоростной интернет появился не только в домах, но и на территории учреждений поселка: пожарной части, школе, детском саду, социально-реабилитационном центре и других.

В селе Красная Горка находится старинная усадьба князей Оболенских, построенная в 19 веке. Похожая на средневековый замок с башнями, сейчас она находится в полуразрушенном состоянии, но все равно привлекает путешественников и любителей истории. Теперь туристы смогут делиться фотографиями достопримечательности в соцсетях, не выезжая за пределы поселка.

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Теги:
МТС
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