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Общество

"Вагон Первых" запустят на Детской железной дороге в Нижнем Новгороде в 2025 году

27 ноября 2024 16:13  [90] Общество

Тематический вагон "Движения Первых" планируется запустить в составе поезда на Детской железной дороге в Нижнем Новгороде во время открытия нового сезона 1 июня 2025 года. Об этом сообщил председатель первичного отделения "Движение Первых" на базе ДЖД Илья Волков в ходе заседания координационного совета при губернаторе по взаимодействию с общероссийским "Движением Первых" на Нижегородской ярмарке 27 ноября.

Илья Волков учится в школе №91, состоит в "Движении Первых" два года, а также пятый год занимается на Детской железной дороге. В настоящее время "Движение Первых" возрождает юннатское сообщество, и он открыл в своей школе юннатский клуб.

"Движение первых" пользуется популярностью среди юных железнодорожников. Всего в нашем составе будет шесть вагонов, у нас уже есть в составе один тематический вагон совместный с Банком России, но мы также хотим оформить "Вагон Первых", - пояснил школьник.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поддержал инициативу Ильи Волкова.

Напомним, фестиваль молодежи и студентов могут провести в Нижнем Новгороде.

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Теги:
ГЖД Движение Первых
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