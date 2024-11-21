Уже девятнадцатый "Валдай 45Р" спущен на воду в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Очередное судно "Валдай 45Р" спустили на воду в Нижегородской области. Оно стало девятнадцатым по счёту, построенным с 2019 года на мощностях ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева после возобновления серийного производства.



Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, Нижегородская область является одним из лидеров судостроительства в России. У нас работают 18 компаний отрасли, а нижегородские суда курсируют по всей стране.

В частности, "Валдай 45Р" задействованы в речных перевозках в Чувашии, Югре, Самарской и Ростовской областях. Кроме того, пять судов эксплуатируются в родном регионе.

По словам Черкасова, новое судно стало первым из пяти, которые строятся для Саратовской области. Оно получило имя Юрия Гагарина.

Гендиректор АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" Евгений Цыпленков рассказал, что предприятие загружено заказами, и в настоящее время законтрактовано семь "Валдаев".

"Справляться с заказами помогает господдержка – программы ГТЛК, субсидии от Минпромторга Нижегородской области, бережливые технологии, которые нам помогли внедрить эксперты регионального центра компетенций в рамках нацпроекта "Производительность труда", – уточнил руководитель ЦКБ.

Напомним, внедрение инструментов повышения производительности труда при содействии государства продлено до 2030 года по решению президента России Владимира Путина. С 2025 года нацпроект "Производительность труда" станет частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта продолжит Минпромторг, а федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) останутся операторами нацпроекта, их основная задача – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства.

СПРАВКА:

СПК "Валдай 45Р" - судно на подводных крыльях, может развивать скорость до 75 км/ч (проектная скорость – 65 км/ч). Запас хода - в пределах 550 км. Судно предназначено для эксплуатации по протяжённым маршрутам на полноводных реках всей территории России - от Центральной части до Дальнего Востока. При вместимости 45 пассажиров состав экипажа судна – только два человека.

"Валдай 45Р" имеет низкий расход топлива благодаря применению новых технологий в двигателе, улучшенных гидродинамических характеристик, использования композитных материалов в конструкции корпуса судна. Показатели выброса газов и уровня шума соответствует международным экологическим нормам. Низкое волнообразование позволяет минимизировать размытие берегов и предотвратить гибель молодняка рыб.