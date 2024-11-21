Временную кровлю установили в доме деда Максима Горького в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: АНО "АСИРИС"

Подрядная организация установила временную кровлю в историческом доме №42 по улице Короленко в квартале Трех святителей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает АНО "АСИРИС".

Этот дом, в котором в 1875-1876 годах жил у своего деда Алексей Максимович Горький, является объектом культурного наследия федерального значения.

"В настоящий момент подрядчик завершил работы по бетонированию полов подвала, установил временную кровлю, убрал мусор и балласт с перекрытий первого этажа и заложил окно подвала у крыльца", - говорится в сообщении.

Кроме того, проведена дефектовка оконных проемов, то есть процедура выявления повреждённых участков объекта.

Этот метод позволяет определить зоны, сохранившиеся в хорошем состоянии, и те, что подлежат замене и воссозданию.

Напомним, флигель усадьбы купца Вагина выставлен на торги в Нижнем Новгороде для последующей реставрации.