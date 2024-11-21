Мост через Оку на трассе М-12 удостоился международной премии Общество

Фото: Telegram-канал ГК "Автодор"

Архитектурно-художественная подсветка моста через Оку на границе Нижегородской и Владимирской областей на трассе М-12 удостоилась международной премии "Золотой Трезини". Об этом сообщается в Telegram-канале ГК "Автодор".

Подсветка получила приз зрительских симпатий премии "Золотой Трезини".

Организаторы премии считают, что вантовый мост через Оку быстро стал визитной карточкой всей трассы М-12 "Восток" за красоту и изящество.

"Чтобы усилить впечатление, на переправе была установлена ночная подсветка. Она подчеркивает его уникальность даже после захода солнца и видна как со стороны, так и проезжающим по М-12", - отметили в ГК "Автодор".

Напомним, что Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12 в Нижегородской области в сентябре 2023 года.

Также ранее сообщалось, что центральный русловой пролет моста через Оку на трассе М-12 на границе Нижегородской и Владимирской области замкнули в конце апреля 2023 года.