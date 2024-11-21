Новые спортивные объекты Нижегородской области
Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года
Крупнейший в регионе жилой квартал построят по КРТ у Ольгина
Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 ноября 2024 14:20  [31] Мэрия Нижнего Новгорода изымает три аварийных дома для расселения в Московском районе
28 ноября 2024 13:22  [102] Нижний Новгород стал лидером по доступности образования в 2024 году
28 ноября 2024 13:15  [120] Движение транспорта ограничат на Волжской набережной до 2 декабря
28 ноября 2024 13:07  [113] Мост через Оку на трассе М-12 удостоился международной премии
28 ноября 2024 12:28  [145] Реконструкция трамвайных путей на Бекетова в Нижнем Новгороде идет с опережением графика
28 ноября 2024 11:53  [170] Нижегородская область получит дополнительное финансирование на внедрение ИТС
28 ноября 2024 10:07  [173] Модульный ФАП, модельную библиотеку и виртуальный концертный зал открыли в Лыскове
28 ноября 2024 09:40  [174] Участник СВО: "Люди разных национальностей защищают нашу общую Родину"
28 ноября 2024 08:31  [214] Уже девятнадцатый "Валдай 45Р" спущен на воду в Нижегородской области
28 ноября 2024 08:07  [259] Пилотный проект КРТ реализуют в Дзержинске в районе проспекта Дзержинского
Общество

Мост через Оку на трассе М-12 удостоился международной премии

28 ноября 2024 13:07  [113] Общество

Фото: Telegram-канал ГК "Автодор"

Архитектурно-художественная подсветка моста через Оку на границе Нижегородской и Владимирской областей на трассе М-12 удостоилась международной премии "Золотой Трезини". Об этом сообщается в Telegram-канале ГК "Автодор".

Подсветка получила приз зрительских симпатий премии "Золотой Трезини".

Организаторы премии считают, что вантовый мост через Оку быстро стал визитной карточкой всей трассы М-12 "Восток" за красоту и изящество.

"Чтобы усилить впечатление, на переправе была установлена ночная подсветка. Она подчеркивает его уникальность даже после захода солнца и видна как со стороны, так и проезжающим по М-12", - отметили в ГК "Автодор".

Напомним, что Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12 в Нижегородской области в сентябре 2023 года.

Также ранее сообщалось, что центральный русловой пролет моста через Оку на трассе М-12 на границе Нижегородской и Владимирской области замкнули в конце апреля 2023 года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
М-12 Мосты Премия
Поделиться:
Новости по теме
14 октября 2024 13:28  [1904] Две компании подали заявки для строительства моста из Подновья на Бор
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph