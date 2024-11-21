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Общество

Глеб Никитин наградил победителей молодежного проекта "Лидеры Нижегородской области"

28 ноября 2024 15:21  [78] Общество

Фото: пресс-служба КУПНО

Глеб Никитин наградил победителей молодежного проекта "Лидеры Нижегородской области".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в церемонии подведения итогов третьего сезона молодежного проекта, которая прошла на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО), также приняли участие министр кадровой политики правительства региона Екатерина Лебедева, ректор КУПНО Роман Марков, руководитель проекта "Лидеры Нижегородской области" Мария Самоделкина.

Губернатор Нижегородской области вручил дипломы 50 победителям проекта.

"Когда вы искренне верите в то, что делаете, и делаете это не для собственной выгоды, а для людей, для своей Родины, люди будут следовать за вами, видя в вас истинного лидера. Вы – именно те, кому предстоит определять будущее Нижегородской области, закладывать новые фундаменты и возводить несущие конструкции новых проектов. А наша задача – именно здесь, в родном регионе, создать максимально комфортные условия для вашей профессиональной самореализации. Знаю, что уже 178 участников третьего сезона проекта "Лидеры Нижегородской области" получили кадровые назначения. Убеждён, что это только начало", - отметил Глеб Никитин.

Отборочная кампания третьего сезона проекта побила рекорд по количеству заявок. Всего было подано более 10 тысяч заявок из которых отобрали 250. Участниками образовательной программы стали лидеры общественных организаций и НКО, активисты студенческих объединений, социальные предприниматели и волонтеры, государственные и муниципальные служащие, представители сферы образования.

Амбассадорами проекта стали 78 человек. Это победители Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России", топ-менеджеры российских компаний и государственных учреждений, лидеры федеральных и региональных общественных движений, сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы РФ. В рамках образовательной программы они делились своим опытом лидерства.

Участники проекта прошли шестимесячное обучение по модулям "Лидерство и управление командой", "Управление проектами","Эффективное продвижение" и "Карьерная траектория". Кроме того, они стали участниками 65 образовательных, спортивных, командообразующих мероприятий с участием 85 спикеров и экспертов федерального и регионального уровней.

Особой частью программы обучения стало проведение акции "Время добрых дел", в рамках которой участники лидерского проекта организовали 15 акций. Это визиты в детские дома и интернаты, посещение приюта "Сострадание" и закупка корма для животных, проведение субботников на территориях приютов и храмов, сдача вторсырья. Особой частью проекта стала помощь участникам СВО. Так, рамках программы "Лидеры Нижегородской области" на эти цели было собрано более 24 млн рублей, закуплено 23 транспортных средства.

По результатам индивидуального рейтинга определен топ-150 победителей и финалистов проекта. Лучшие участники пройдут диагностику надпрофессиональных навыков и компетенций от АНО "Россия – страна возможностей", ассессмент от экспертов КУПНО и сформируют план карьерного развития.

Ранее сообщалось, что более 200 человек стали участниками программы "Лидеры добровольчества Нижегородской области".

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Теги:
госслужба КУПНО Награждение
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