Мэрия Нижнего Новгорода изымает три аварийных дома для расселения в Московском районе Общество

Дом №2 по улице Николая Гастелло Фото: Яндекс. Карты

Администрация Нижнего Новгорода изымает три аварийных дома для расселения в Московском районе. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Речь идет о многоквартирных двухэтажных кирпичных домах по улице Николая Гастелло, 2,улице Дежнева, 1 и доме № 1 по улице Героя Кошелева. В первых двух домах расположено 16 жилых помещений, а в третьем – 12. Они были построены в 1946-1947 годах. Их признали аварийными и подлежащими сносу в 2017 году.

Владельцы квартир в этих многоквартирных домах получат компенсацию за изымаемую недвижимость.

Проекты соглашений собственникам направят в течение 60 дней с момента определения рыночной стоимости за изымаемые объекты недвижимости.

Напомним, что дома в квартале "Сименс и Гальске" в Нижнем Новгороде расселят до 2026 года.