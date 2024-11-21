Прокуратура заинтересовалась затоплением жилья на улице Минина Общество

Фото: Яндекс. Панорамы

Прокуратура организовала проверку соблюдения прав жильцов дома № 13А по улице Минина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка была организована после появления публикации в СМИ. В частности, в видеосюжете жители пожаловались на затопление помещений длительное время.

"Вода с кровли проливается во все квартиры на пятом этаже дома 1957 года постройки, а также в жилые помещения на четвертом этажах", - говорится в видеосюжете.

Кроме того, капремонт не проводится, домоуправляющая компания действенных мер к защите прав жителей не предпринимает.

По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будет решен вопрос о прокурорском реагировании.

Напомним, уголовное дело завели после затопления подвалов многоквартирных домов на улицах Кирова и Краснодонцев в Нижнем Новгороде.