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Общество

БЮРО 1440 и ННГУ им. Лобачевского начнут подготовку космических инженеров

28 ноября 2024 19:08  [6] Общество

Фото: Пресс-служба ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Российская аэрокосмическая компания БЮРО 1440 (входит в группу компаний "ИКС Холдинг") и Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского начинают сотрудничество в части совместных образовательных программ для будущих космических инженеров и инноваций в области космической связи. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Соответствующее соглашение о партнерстве между компанией и ННГУ было подписано во время IV Конгресса молодых учёных на федеральной территории "Сириус".

Стороны планируют совместно развивать передовую инженерную школу "Космическая связь, радиолокация и навигация", созданную на базе ННГУ в 2022 году. Основной акцент в этой части будет сделан на направлении космической связи, причем как на образовательном треке, так и в области научных исследований.

Сотрудничество открывает возможность внедрения в вузе новых образовательных дисциплин, а также организации практик и стажировок для студентов ННГУ в аэрокосмической компании БЮРО 1440.

"Космическая тематика в вузе занимает особое место. Коллективом Научно-исследовательского физико-технического института (НИФТИ) ННГУ с 1997 года ведутся научные исследования и разработки, ориентированные на решение актуальных задач, стоящих перед космической отраслью. Взаимодействие ННГУ с компанией БЮРО 1440 открывает новые горизонты для подготовки инженерной элиты и профессиональных команд в области космической связи", - отметил ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского Олег Трофимов.

Напомним, ННГУ планирует запустить первый собственный спутник "Лобачевский" в 2025 году.

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Теги:
Космонавтика ННГУ
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