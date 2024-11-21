Пробки в 9 баллов образовались в Нижнем Новгороде вечером 28 ноября Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Пробки в 9 баллов образовались в Нижнем Новгороде по данным на 18:00 28 ноября.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", наиболее сложная ситуация отмечается в Нижегородском районе: там "стоят" улицы Алексеевская, Ошарская, Звездинка и ряд других.

Также движение транспорта затруднено по Казанскому шоссе, улицам Бекетова, Нартова, Ванеева, Родионова, Анкудиновскому шоссе.

В заречной части города наблюдаются заторы в районе Канавинского моста, улиц Коминтерна, Ярошенко, а также на участках Московского шоссе.

Ранее сообщалось, что число снегоуборочной техники на улицах Нижнего Новгорода будет увеличено из-за прогнозируемого снегопада.