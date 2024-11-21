Кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области
Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года
Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 ноября 2024 18:35  [31] Роман Пермяков: "Проект КРТ в Ольгино - прекрасный пример системной градостроительной политики"
28 ноября 2024 18:30  [41] Новый микрорайон на 45 тысяч человек начали строить в Нижнем Новгороде
28 ноября 2024 18:09  [73] Пробки в 9 баллов образовались в Нижнем Новгороде вечером 28 ноября
28 ноября 2024 17:10  [111] Прокуратура заинтересовалась затоплением жилья на улице Минина
28 ноября 2024 16:26  [137] Волонтеры передали "Верным друзьям" благотворительную помощь
28 ноября 2024 16:04  [149] Нижегородские дорожники обеспечат безопасную эксплуатацию дорог в регионе зимой
28 ноября 2024 15:42  [158] Строительная готовность Городецкого гидроузла в Нижегородской области составляет 25%
28 ноября 2024 15:21  [158] Глеб Никитин наградил победителей молодежного проекта "Лидеры Нижегородской области"
28 ноября 2024 14:20  [311] Мэрия Нижнего Новгорода изымает три аварийных дома для расселения в Московском районе
28 ноября 2024 13:22  [183] Нижний Новгород стал лидером по доступности образования в 2024 году
Общество

Пробки в 9 баллов образовались в Нижнем Новгороде вечером 28 ноября

28 ноября 2024 18:09  [73] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Пробки в 9 баллов образовались в Нижнем Новгороде по данным на 18:00 28 ноября. 

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", наиболее сложная ситуация отмечается в Нижегородском районе: там "стоят" улицы Алексеевская, Ошарская, Звездинка и ряд других.

Также движение транспорта затруднено по Казанскому шоссе, улицам Бекетова, Нартова, Ванеева, Родионова, Анкудиновскому шоссе.

В заречной части города наблюдаются заторы в районе Канавинского моста, улиц Коминтерна, Ярошенко, а также на участках Московского шоссе.

Ранее сообщалось, что число снегоуборочной техники на улицах Нижнего Новгорода будет увеличено из-за прогнозируемого снегопада.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
пробки Транспортные ограничения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph