Пробки в 9 баллов образовались в Нижнем Новгороде вечером 28 ноября

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Пробки в 9 баллов образовались в Нижнем Новгороде по данным на 18:00 28 ноября.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", наиболее сложная ситуация отмечается в Нижегородском районе: там "стоят" улицы Алексеевская, Ошарская, Звездинка и ряд других.
Также движение транспорта затруднено по Казанскому шоссе, улицам Бекетова, Нартова, Ванеева, Родионова, Анкудиновскому шоссе.
В заречной части города наблюдаются заторы в районе Канавинского моста, улиц Коминтерна, Ярошенко, а также на участках Московского шоссе.
Ранее сообщалось, что число снегоуборочной техники на улицах Нижнего Новгорода будет увеличено из-за прогнозируемого снегопада.
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