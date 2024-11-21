Новый микрорайон на 45 тысяч человек начали строить в Нижнем Новгороде Общество

Правительство Нижегородской области начало реализацию масштабного проекта комплексного развития незастроенной территории (КРТ). В районе развязки Ольгино (Приокский район Нижнего Новгорода) планируется построить 320,7 тыс. кв. метров жилья комфорт-класса. Общая площадь застройки достигнет 76,2 га. В новом микрорайоне планируют возвести два детских сада на 680 мест и школу на 1500 мест. Квартиры в новом микрорайоне будут предоставлены в том числе для обеспечения жильем детей-сирот и расселения ветхого и аварийного фонда. Ключевым финансовым партнёром региона для реализации проекта КРТ в Ольгино выступил банк "ДОМ.РФ", который открыл застройщику кредитную линию с лимитом в сумме 28,9 млрд рублей.

Транспортную доступность нового жилого микрорайона обеспечит дублёр проспекта Гагарина с мостом через Оку. Эта четырехполосная магистраль уже строится. Ее финансирование осуществляется с помощью концессии, а также за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов. В перспективе в районе Ольгино планируется построить почти 1,4 млн кв. метров жилья для 45,5 тыс. человек. Этот микрогород раскинется на площади 265,2 га. Его строительство также планируется осуществлять с помощью механизма КРТ.

Мы предложили экспертам оценить этот амбициозный проект, обозначив как преимущества, так и риски, которые он несет с собой.

Роман Пермяков, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода отмечает особенность проекта КРТ как уникального подхода в жилищном строительстве.

"Масштабное строительство в Ольгино, где планируется возвести большой микрорайон комфорт-класса - прекрасный пример действия механизма комплексного развития территории и системной градостроительной политики. Очевидно, что в рамках стратегии развития агломерации регион делает ставку именно на системные решения – в первую очередь комплексное строительство на новых и ранее неосвоенных территориях с использованием всех возможных финансовых инструментов и госпрограмм.."

Александр Прудник, старший научный сотрудник Института политической психологии:

"Расширение зон жилищной застройки на окраины крупных городов является общей тенденцией. Это объективный процесс развития крупных городских агломераций. Именно по этому пути идут крупнейшие города мира, в том числе и Москва. Следующим этапом этой тенденции станет расширение административных границ таких городов. Нижний Новгород тоже начал реализацию такой стратегии развития. Об этом свидетельствует решение о присоединении к Нижнему Новгороду города Кстово. Следующим этапом развития такой тенденции становится перенос элитного сегмента жилья на пригородные и загородные территории. Это закономерный процесс преобразования исторически сложившихся крупных городов в современные поселения. В перспективе именно этот выбор определит успешное вхождение Нижнего Новгорода в современную систему экономических отношений и формирование новых форм функционирования городского сообщества. Это прямая инвестиция в будущее нашего города".

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества ставит ряд вопросов по реализации проекта КРТ в Ольгино.

"Главным преимуществом нового градостроительного проекта в Ольгино является комплексное развитие территорий. Вместе с тем реализация таких масштабных проектов всегда сопровождается множеством вопросов, со стороны населения, живущего и работающего по соседству. Тут есть вопросы, связанные с острым дефицитом транспортно-логистической сети в районе Ольгино (там вечные пробки). Есть вопросы обеспечения жителей нового микрорайона общественным транспортом. Есть комплекс вопросов связанных и ресурсами инженерной инфраструктуры (водо-, тепло-, газо-, электроснабжения, средствами связи, водоотведением) и ряд других..".

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС подчеркивает амбициозность данного проекта.

"Проект действительно амбициозный, требующий всестороннего, взвешенного подхода и осмысления. Как стало известно, КРТ в районе развязки Ольгино охватит незастроенную территорию между дорогами Нижний Новгород – Арзамас и Ольгино – Большая Ельня. Правительство Нижегородской области, используя федеральную поддержку, впервые замахнулось на такой масштабный проект. Будет привлечен и частный инвестор для строительства транспортной инфраструктуры, а также бюджетный кредит (ИБК) с низкой процентной ставкой для проведения инженерных коммуникаций и водозабора. Можно предположить, что комплексное взаимодействие в развитии территории даст действительно достойный и удобный для жизни продукт и более, чем 45 тыс. человек получат новое жилье".

Андрей Чугунов, редактор ИА "Время Н":

"В описании любых проектов всегда смущают эпитеты в превосходной степени: самый масштабный, крупнейший, уникальнейший, единственный в мире… Сразу вспоминается незабвенный Виктор Степанович Черномырдин с его "Никогда такого не было, и вот опять". Проект КРТ рядом с Ольгино, если убрать превосходную степень в его описании, кажется перспективным и разумным: заявлено строительства не только жилья, но и объектов "социалки", близость дорог на Арзамас и Павлово, перспектива строительства 5-го моста через Оку в рамках прокладки дублера проспекта Гагарина. Все это здорово, осталось дождаться реализации".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"