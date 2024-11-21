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Общество

Елена Мозгунова: "Проект КРТ в Ольгино стал амбициозным для региона"

28 ноября 2024 18:49  [65] Общество

Правительство Нижегородской области начало реализацию масштабного проекта комплексного развития незастроенной территории (КРТ). В районе развязки Ольгино (Приокский район Нижнего Новгорода) планируется построить 320,7 тыс. кв. метров жилья комфорт-класса.

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Проект действительно амбициозный, требующий всестороннего, взвешенного подхода и осмысления. Как стало известно, КРТ в районе развязки Ольгино охватит незастроенную территорию между дорогами Нижний Новгород – Арзамас и Ольгино – Большая Ельня. 

Правительство Нижегородской области, используя федеральную поддержку, впервые замахнулось на такой масштабный проект. Будет привлечен и частный инвестор для строительства транспортной инфраструктуры, а также бюджетный кредит (ИБК) с низкой процентной ставкой для проведения инженерных коммуникаций и водозабора.

Можно предположить, что комплексное взаимодействие в развитии территории даст действительно достойный и удобный для жизни продукт и более, чем 45 тыс. человек получат новое жилье.

Преимуществом реализации такого значительного и масштабного проекта станет не только улучшение жилищных условий для большого числа граждан, но и создание современной социальной инфраструктуры микрорайона: школ, детских садов, спортивных площадок и крупных прогулочных зон, учитывая, что планируется воплотить в жизнь концепцию "двор без машин".

Конечно, столь крупный проект несет с собой множественные риски: от вмешательства внешних факторов, учитывая непростую ситуацию, в которой находится сейчас наша страна в условиях СВО и международного давления, до сопутствующих этой сфере трудностей в части затягивания сроков сдачи объектов, недостатка финансирования, банкротства подрядчиков и др."

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Теги:
Елена Мозгунова КРТ Строительство
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