Роман Пермяков: "Проект КРТ в Ольгино - прекрасный пример системной градостроительной политики" Общество

Правительство Нижегородской области начало реализацию масштабного проекта комплексного развития незастроенной территории (КРТ). В районе развязки Ольгино (Приокский район Нижнего Новгорода) планируется построить 320,7 тыс. кв. метров жилья комфорт-класса.

Роман Пермяков, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода:

"Масштабное строительство в Ольгино, где планируется возвести большой микрорайон комфорт-класса - прекрасный пример действия механизма комплексного развития территории и системной градостроительной политики. Очевидно, что в рамках стратегии развития агломерации регион делает ставку именно на системные решения – в первую очередь комплексное строительство на новых и ранее неосвоенных территориях с использованием всех возможных финансовых инструментов и госпрограмм. Точечная застройка, очевидно, не способна глобально решить проблему дефицита жилья в регионе, которая сдерживает развитие города и влияет на доступность цен на новое жилье. Кроме того, точечная застройка по большому счету отвечает интересам только застройщика, но не города - она не создает вокруг себя новой инфраструктуры, а только создаёт дополнительную нагрузку на существующую. Отсюда увеличение пробок, давление на инженерные сети, перегруженность школ и другие побочные явления и "болезни роста", знакомые всем жителям густонаселенных районов Нижнего.

КРТ же обеспечивает совершенно другой подход, если хотите, более ответственный и государственный: он позволяет посмотреть глобально на градостроительство, вписать проекты в большую стратегию развития агломерации и грамотно спланировать все инфраструктурные решения, чтобы жизнь в новых домах была по-настоящему комфортной – и для жителей самого нового жилья, и для всего города в целом. Заранее рассчитывается нагрузка сетей, подводится к микрорайону новая инфраструктура, в том числе с использованием различных иных государственных программ при поддержке Правительства, вносятся изменения в маршрутную сеть общественного транспорта, планируются школы, детские сады, общественные пространства. Это, не говоря уже об архитектурной эстетике в проектах КРТ, которые подразумевают единый и органичный стиль. В конечном итоге – за счёт грамотного планирования все в плюсе, и город, и застройщик, получающий господдержку, и сами жители – как новых домов, так и соседствующих с микрорайоном территорий.

Самое масштабное строительство в современной истории, которое сейчас начинается в Ольгино, где строят даже не микрорайон, а целый микрогород - надеюсь, что будет лучшим примером преимуществ КРТ. Ольгино фактически станет связующим звеном в развитии агломерации в направлении Богородска, позволит подтащить городскую инфраструктуру к существующим районам вблизи Новинок и станет катализатором строительства дороги дублера Гагарина, которой так остро не хватает Нижнему Новгороду, чтобы решить проблему траффика на ключевой дорожной артерии города. В первую очередь нужно обратить здесь внимание на решение транспортных проблем – строительство новых развязок и дорожных сетей в этом направлении".