Нижегородские родители, воспитавшие более 10 детей, будут получать допвыплаты Общество

Депутаты Заксобрания Нижегородской области приняли закон о кратном увеличении размера ежемесячной выплаты отдельным категориям граждан с 1 января 2025 года. Они будут назначаться, в частности, за особые заслуги в воспитании детей при условии достижения пенсионного возраста.

Так, для матерей, удостоенных звания "Мать-героиня", ежемесячная допвыплата будет увеличена с 2062 до 20 000 рублей.

Кроме того, для одного из родителей многодетной семьи, в которой воспитывается 10 и более детей (включая усыновлённых) – с 1649 до 15 000 рублей.

Как уточнили в пресс-службе Заксобрания, инициатива нижегородских парламентариев поддержана на разных уровнях, и конкретно в нашем регионе выплата увеличилась сразу в 10 раз.

"Наша общая цель и главная задача государства — сделать многодетную семью нормой в обществе, ведь многодетная семья – это живой пример сохранения традиционных в России семейных ценностей. Мы не планируем ограничиться только этим законом, уже сейчас в Законодательном собрании ведётся огромная работа для того, чтобы вывести региональные меры поддержки многодетных семей на новый уровень", - отметил председатель ЗСНО Евгений Люлин.