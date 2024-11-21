Удостоверение и статус многодетной семьи можно оформить на портале "Госуслуги" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

У нижегородцев появилась возможность оформить электронное удостоверение и статус многодетной семьи в режиме онлайн на портале "Госуслуги" в новом сервисе, который сформирован по принципу "жизненных ситуаций".

Как сообщает региональное Минсоцполитики, особенность нового сервиса в том, что набор услуг, необходимых многодетным семьям, находится на одной странице. Отмечается, что предоставление услуг по принципу "жизненных ситуаций" является частью федерального проекта "Государство для людей".

В настоящее время на портале "Госуслуги" доступны 19 таких "жизненных ситуаций": это "Участие в спортивных соревнованиях", "Попадание в чрезвычайную ситуацию", "Открытие туристического объекта" и другие. В будущем список планируется расширить.

До конца текущего года будут запущены 34 "жизненных ситуаций" федерального уровня. В частности, профильные ведомства планируют обеспечить возможность оформить единовременную выплату при рождении ребенка и ежемесячную социальную выплату на детей.

Между тем, органы социальной защиты населения продолжают выдавать бумажные удостоверения многодетной семьи единого образца. На сегодняшний день уже выдано почти 10 тысяч таких удостоверений.

Напомним, что развитие оказания услуг через региональный портал "Госуслуги" Нижегородской области способствует решению задач нацпроекта "Цифровая экономика", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Бессрочный статус для всех многодетных семей страны был установлен президентом России Владимиром Путиным в январе текущего года. Поддержка семей с детьми, в том числе многодетных, – одно из важнейших направлений работы в рамках национального проекта "Демография".

Ранее сообщалось, что новые меры поддержки многодетных семей озвучили в Госдуме.