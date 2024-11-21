Прямая линия губернатора Нижегородской области Глеба Никитина пройдёт 6 декабря Общество

6 декабря губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проведёт традиционную прямую линию с жителями региона. Об этом глава региона проинформировал в своих соцсетях.

Центр управления регионом проанализирует основные направления, по которым нижегородцы чаще всего задавали вопросы в течение этого года.

С сегодняшнего дня свои вопросы можно направлять следующими способами:

- по телефонам горячей линии 8 (800) 775-22-21 и 8 (831) 233-01-00 ежедневно с 9:00 до 18:00;

- на сайте правительства Нижегородской области;

- в текстовом и видеоформате на платформе "Госуслуги.Решаем вместе" с пометкой "Прямая линия губернатора".

"В работу будут взяты все. Трансляция запланирована на 13:00 на моей странице в социальной сети "ВКонтакте", в эфире региональных теле- и радиокомпаний", - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, в прошлом году нижегородцы направили главе региона более 9,5 тысячи вопросов. Из них около 3 тысяч пришли на почту и более 6,5 тысячи поступило в кол-центр. Самыми популярными темами обращений стали энергетика, ЖКХ и строительство сопутствующей инфраструктуры - около 3,5 тысячи вопросов были посвящены этим сферам.