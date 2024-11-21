Новое досмотровое оборудование установили в метро Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Все станции метро Нижнего Новгорода оборудовали современными металлодетекторами и рентгенотелевизионными установками. Новая досмотровая техника призвана повысить безопасность пассажиров, подчеркнули в администрации города.

Начальник службы по обеспечению транспортной безопасности МП "Нижегородское метро" Кирилл Клочков рассказал, что более 10 лет назад в вестибюлях на каждой станции были установлены технические средства досмотра, и в этом году их заменили на новые - это 80 ручных металлодетекторов и 71 стационарный арочный металлодетектор, а также 25 рентгенотелевизионных установок с высокой детализацией для досмотра багажа. Они позволят более тщательно, но при этом быстро проводить проверку пассажиров.

Сотрудники метрополитена просят нижегородцев и гостей города с пониманием относиться к проводимым досмотровым мероприятиям, поскольку они направлены, прежде всего, на обеспечение их безопасности как пользователей нижегородской подземки.

Как сообщалось ранее, около 500 млн рублей будет выделено на оснащение нижегородского метрополитена интеллектуальными системами наружного наблюдения в этом году. Кроме того, более 1 млрд рублей направят на транспортную безопасность тоннелей нижегородского метро.