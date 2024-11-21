Марк Фельдман: "Впереди – новая общая глава в истории Нижнего Новгорода и Кстова" Общество

"Впереди – новая общая глава в истории Нижнего Новгорода и Кстова. И я уверен, что в наших летописях она будет лучшей", - отметил депутат Гордумы Нижнего Новгорода Марк Фельдман, оценивая идею объединения Нижнего Новгорода и Кстова.

По мнению депутата, единая инфраструктурная сеть позволит более системно реализовывать программы строительства и благоустройства: от появления новых и ремонта старых дорог до возведения новых школ и современных жилых комплексов.

"При слиянии этих двух территорий мы получаем мощный экономический эффект: создается единый бюджет, повышается инвестиционная привлекательность консолидированной территории. Самое важное на сегодня – то, что главные вопросы уже просчитаны и упреждены. В плане налогов и тарифов никаких перемен в сторону усугубления не должно быть. Сохранятся также все услуги в сфере здравоохранения и образования. Это "железобетонные" основы в фундаменте объединенного муниципального образования. Информация, что одни будут платить больше, а вторые отдавать часть доходов в ущерб развития своей территории, не соответствует действительности. Мы должны стать единым городом с заложенными и просчитанными до копейки доходами, расходами, субвенциями и прочими субсидиями. Это надо понять, запомнить и перестать муссировать недостоверную информацию", - подчеркнул Марк Фельдман.