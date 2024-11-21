Город Кстово может стать Кстовским районом Нижнего Новгорода Общество

Фото: администрация Кстовского муниципалитета

В нижегородских СМИ вновь возникла тема потенциального слияния города Кстово и Кстовского района с Нижним Новгородом. По информации журналистов, 20 ноября предложение об объединении обсуждалось на комиссии по местному самоуправлению Совета депутатов Кстовского муниципального округа. Одновременно идею обсудили и на заседании фракции "Единая Россия". По окончании прений было принято решение вынести вопрос на рассмотрение Совета депутатов, заседание которого запланировано на 26 ноября. Если кстовские депутаты поддержат проект объединения, то их предложение будет направлено главе города Нижнего Новгорода, депутатам Нижегородской Городской думы и начнется следующий этап реализации проекта с соблюдением всех прописанных в законе процедур.

Объединение городов, входящих в Нижегородскую агломерацию, с Нижним Новгородом обсуждается достаточно давно. В качестве "первых ласточек" рассматриваются ближайшие города Кстово и Бор. Однако у проекта есть как сторонники, так и противники. Мы предложили экспертам оценить идею слияния Нижнего Новгорода с городами-соседями, а также спрогнозировать различные эффекты, которые возникнут при этом объединении.

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества, уверен, что рост городов и сокращение сельского населения – устойчивые тенденции современной технократической цивилизации:

"В целом урбанизация является неизбежным процессом, отражающим стремление человечества к развитию и улучшению качества жизни. Учитывая эту тенденцию, стоит признать, что альтернативы объединению Кстова и Бора с Нижним Новгородом нет. Процесс можно на какое-то время отложить, затормозить, но избежать его не получится. Конечно, в результате реализации этого масштабного и долгосрочного проекта возникнут различные издержки. Они будут носить и политический, и экономический, и социально-культурный характер. В числе наиболее важных приобретений здесь могут стать работы по строительству новой логистической сети, связывающей современными коммуникациями все три города".

Андрей Чугунов, редактор ИА "Время Н" отметил, что процесс включения ближайших пригородов в границы центра идет уже достаточно давно. Но, по его мнению, вопросов этот шаг вызывает больше, чем есть ответов:

"Присоединят только населенный пункт Кстово или весь муниципальный район с "городами, лесами и весями"? Останутся ли льготы у сельских учителей, врачей и культработников, которые в одночасье могут стать городскими? Сразу ли появятся в кстовских селах централизованное отопление, газ и вода — главные признаки городской жизни — или нет? Пригородный транспорт станет городским и по ценам, и по расписанию, и по наличию "умных остановок", и по другим параметрам? Боюсь, сейчас на эти вопросы никто не ответит. Но то, что у городской власти — выборной и исполнительной — прибавится головной боли понятно всем.

Максим Лубяной, директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук продолжил мысль предыдущего эксперта и напомнил, что главной целью концепции Нижегородской агломерации является обеспечение её формирования как целостного эффективно управляемого пространства, способствующего сохранению уникальных ценностей и притяжению ресурсов всех уровней.

"Концепция, кстати, неплохая, очень логичная и без излишних прожектов. Теперь вот возникла идея присоединить Кстово к Нижнему Новгороду. То, что это несколько противоречит задачам развития Нижегородской агломерации, пропустим, а остановимся на цифрах. Расходная часть бюджета Нижнего Новгорода на следующий год составляет 69,9 млрд рублей. Расходная часть бюджете Кстово – 5 млрд рублей. То есть, на одного жителя Нижнего Новгорода совокупно тратится 50 тысяч рублей в год, а на одного кстовчанина 41,6 тысяч рублей. В случае объединения формально на каждого нижегородца будет приходится 56,8 тыс. рублей. То есть вроде бы плюсы очевидны. Однако, размер территории Кстовского района и уровень её освоенности снизит качество жизни объединённого города минимум в 1,5-2 раза, так как присоединенный район будет отвлекать на себя значительные денежные ресурсы хотя бы на приведение в соответствие коммунальной и дорожной сети. А ведь есть ещё чисто аграрные территории Кстовского округа, есть жители, которые потеряют льготы и преференции, да много ещё крайне сложных вопросов".

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС высказала мнение, что присоединение к крупным городам городов-спутников - это закон урбанистики и неизбежный процесс, связанный как с сокращением сельских территорий, так и с концентрацией более высокого уровня технологий и удобств, которые предлагаются мегаполисом:

"Разговоры о включении поселения Кстово в состав Нижнего Новгорода ведутся давно, и это лишь дело времени. Конечно, вполне обоснованы страхи и отсутствие определенности по различным аспектам процесса: начиная от тарифов, льгот, сельской ипотеки и заканчивая географией присоединения, коснется ли это всего муниципального района. Хочется думать, что от объединения будет всем больше пользы, чем вреда, и недовольство кстовчан носит лишь временный характер. Благоустройство территории, улучшение транспортной ситуации (дороги, развязки, мосты), новые рабочие места – вот лишь некоторые позитивные последствия, которых можно ожидать. Очевидно, Кстово – лишь первый этап, на очереди Дзержинск, Бор. И можно предположить, что все нюансы и сложности, заведомо существующие в таком комплексном решении, будут апробированы сейчас с Кстово и учтены в дальнейшем".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления" заключил, что присоединение части Нижегородской агломерации к Нижнему Новгороду, с точки зрения долгосрочной перспективы развития Нижнего Новгорода как крупного мегаполиса - это необходимый шаг, стимулирующий развитие, но никакой реальной необходимости для столь радикального решения, как присоединение целых районов, сегодня нет:

"Проблема в том, что в средне- и краткосрочной перспективе, такое решение несет больше социальных и экономических проблем и рисков, нежели преимуществ... Довольно быстро, в соответствии с новым статусом, жители лишатся всех льгот, доплат и преференций, которые они имели. Вырастут коммунальные и другие тарифы. Возрастет нагрузка на муниципальную и региональную социальную инфраструктуру Нижнего Новгорода, общественный транспорт. В самом Нижнем Новгороде на некоторое время затормозится реновация старого и ветхого жилого фонда, так как застройщики получат доступ к освоению территорий с тем же городским статусом, но без дополнительной нагрузки расселения. Потребуются огромные финансовые ресурсы для развития коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры, "подтягивания" её до уровня районов областного центра. Описанные выше проблемы создадут новые точки социального напряжения и недовольства".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"