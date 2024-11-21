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Общество

Глеб Никитин: "Для каждого человека с инвалидностью очень важна поддержка находящихся рядом людей"

01 декабря 2024 07:57  [48] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил жителям региона обращение, приуроченное к Декаде инвалидов.

"Ежегодно в начале декабря в России проводится "Декада инвалидов". Её основная задача - обратить внимание общества на проблемы тех, кто столкнулся в жизни со сложными испытаниями и вынужден преодолевать немало различных препятствий при выполнении, казалось бы, обычных, будничных действий. Для каждого человека с инвалидностью очень важна поддержка находящихся рядом людей. Порой достаточно даже доброго, понимающего отношения, чтобы дать таким людям дополнительный стимул двигаться вперёд", - отметил Глеб Никитин.

"В этом году огромную волю к победе показали наши нижегородские спортсмены на Паралимпиаде в Париже. Несмотря на внешнее давление, они смогли добиться серьёзных успехов, достойно защитили честь страны и региона. Для того чтобы таких примеров было больше, в Дзержинске создан Центр адаптивных видов спорта, недавно открытый при участии президента России Владимира Путина", - напомнил губернатор.

"В течение Декады инвалидов во всех муниципалитетах региона пройдет ряд тематических мероприятий, объединенных темой инклюзии и формирования эмпатичного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями здоровья. Важно, чтобы заданный импульс находил продолжение и во все остальные месяцы года, не ограничиваясь рамками декады.

Желаю всем, кто столкнулся с подобными вызовами, и тем, кто помогает таким людям, мужества и сил! Пусть в вашей жизни будет как можно больше ярких и светлых моментов!", - сказал в заключение глава региона.

Напомним, с 1 по 10 декабря 2024 года в Нижегородской области пройдёт "Декада инвалидов", в рамках которой запланировано около 600 мероприятий различной направленности для более чем 15 тысяч жителей региона с ограниченными возможностями здоровья.

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Теги:
Глеб Никитин Инвалиды параспорт
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