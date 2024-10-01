Региональный центр адаптивных видов спорта "Парус" открылся в Дзержинске Спорт

Фото: kremlin.ru, Кирилл Мартынов

17 октября в Дзержинске открылся региональный центр адаптивных видов спорта "Парус". Объект возведён по концессии в рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы. Работы стартовали в мае 2022 года.

Торжественное открытие центра состоялось в рамках форума "Россия – спортивная держава". В формате телемоста его открыл президент РФ Владимир Путин.

"Важно, чтобы как можно больше граждан России, причем всех возрастов – и взрослых, и детей, и молодёжи, – выбирало для себя эти ценности. Чтобы у людей по всей нашей стране была возможность для регулярных занятий спортом и физической культурой. Всё это напрямую определяет качество и продолжительность жизни, здоровье наших граждан, наше демографическое будущее, а значит, и силу, суверенитет страны", - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин добавил, что в стране значительно увеличилось число людей, которые систематически занимаются спортом и в целом более внимательно и ответственно относятся к своему здоровью.

"Обязательно будем и дальше повышать доступность массового спорта, массовых спортивных движений. И, конечно, создавать условия для эффективной подготовки профессиональных спортсменов, в том числе по адаптивным видам спорта. Уверен, что общими усилиями – бизнеса, государства, общества – мы сможем добиться всех намеченных целей", - сказал президент.

В церемонии открытия центра приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и спортсмены-паралимпийцы из Дзержинска Андрей Вдовин, Дмитрий Сафронов и Даниил Смирнов, а также трехкратный паралимпийский чемпион Дмитрий Кокарев.

Глеб Никитин отметил, что региональный центр адаптивных видов спорта является уникальным объектом по подготовке спортсменов по паралимпийским, сурдлимпийским и адаптивным видам спорта. В России всего несколько подобных специализированных учреждений. К тому же, центр в Дзержинске является самым универсальным: здесь есть два бассейна, ледовая арена, игровые спортивные залы и медицинско-восстановительный центр, где можно получать фармакологическую и психологическую поддержку. Общая площадь здания центра составляет более 18 тыс. кв. м.

Центр уже сотрудничает с фондом "Защитники Отечества", благодаря чему здесь будут организованы занятия не только для спортсменов с инвалидностью, но и для участников СВО.

Глеб Никитин также рассказал, что проработано проведение в этом комплексе целого ряда чемпионатов России и даже международных соревнований.

"Дзержинск заслуживает того, чтобы ассоциироваться со столичным статусом в сфере паралимпийского движения. Хотел поблагодарить Правительство РФ и Минспорта за софинансирование, постоянную поддержку и контроль за реализацией этого проекта", - сказал глава региона.

Напомним, ещё в 2013 году четырёхкратный чемпион XIV Паралимпийских игр, нижегородский пловец Дмитрий Кокарев во время "Прямой линии с Владимиром Путиным" попросил президента оказать содействие в строительстве Центра паралимпийской подготовки в Дзержинске, документы по которому, по словам спортсмена, "затормозились" в Москве. Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Нижегородской области построить региональный центр спортподготовки по адаптивным видам спорта.

Дмитрий Кокарев поблагодарил президента за содействие.

"Владимир Владимирович, я хотел выразить вам огромную благодарность за то, что запустили этот проект. Центр, наконец, построен. Я благодарен всем, кто помогал, благодарен Глебу Сергеевичу Никитину за то, что он смог закончить проект. Думаю, что в дальнейшем это приведет к росту числа олимпийских чемпионов у нас в России, и в Нижнем Новгороде в частности", - сказал Дмитрий Кокарев на церемонии открытия.

"Надеюсь, что всем спортсменам будет приятно заниматься в таких условиях, и новые рекорды обеспечены!", - резюмировал Владимир Путин после общения с нижегородскими паралимпийцами.

Новый спортивный центр аккумулирует весь адаптивный спорт в регионе и будет оказывать методологическую поддержку для развития данного направления в муниципалитетах Нижегородской области.

И.о. главы Дзержинска Михаил Клинков напомнил, что Центр адаптивных видов спорта – это один из крупнейших проектов программы"Дзержинск-100", а его строительство - это, прежде всего, заслуга местных спортсменов-паралимпийцев.

"Здесь и они, и наши будущие спортсмены смогут тренироваться, обмениваться опытом, восстанавливаться после соревнований и готовиться к новым стартам", - прокомментировал Клинков.

В центре планируется организовать тренировочный процесс по лёгкой атлетике, плаванию, бочче, пауэрлифтингу, волейболу сидя, настольному теннису, теннису на колясках, электронной стрельбе, следж-хоккею, регби на колясках, баскетболу на колясках, фехтованию на колясках, бадминтону, футболу 7*7, армрестлингу, дартсу, шоу-дан и голболу.

Кроме адаптивного спорта, учреждение будет развивать футбол, плавание, настольный теннис, фигурное катание на коньках, баскетбол, пауэрлифтинг, волейбол, чирлидинг.