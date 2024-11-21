Кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области
Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
Новые спортивные объекты Нижегородской области
Крупнейший в регионе жилой квартал построят по КРТ у Ольгина
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 ноября 2024 17:38  [7] Тоннелепроходческий щит "Владимир" преодолел уже 700 метров от Сенной в сторону площади Свободы
29 ноября 2024 17:15  [74] Дороги после снегопада очищают в Нижнем Новгороде
29 ноября 2024 16:48  [91] Нижегородским предпринимателям предложили поучаствовать в конкурсе "Новогодний Нижний 2025"
29 ноября 2024 16:31  [116] Елочные базары откроются в Нижнем Новгороде с 10 декабря
29 ноября 2024 16:20  [118] Автобусы А-75 и А-97 продолжат ходить в Нагулино и Мостотряд до запуска трамваев
29 ноября 2024 14:48  [147] Еще 9 муниципальных образований Нижегородской области получили оценку работы по реализации нацпроектов в 2024 году
29 ноября 2024 13:59  [163] Сразу три звездопада смогут увидеть нижегородцы в декабре
29 ноября 2024 13:25  [296] Нижегородцев предупредили о новом мошенничестве от имени налоговой
29 ноября 2024 13:12  [171] Нижегородская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по нацпроектам
29 ноября 2024 12:44  [202] Список запрещенных к продаже товаров без маркировки расширили в России 
Общество

Тоннелепроходческий щит "Владимир" преодолел уже 700 метров от Сенной в сторону площади Свободы

29 ноября 2024 17:38  [7] Общество

Фото: сообщает Telegram-канал "МетроНН"

Тоннелепроходческий щит "Владимир" проложил тоннель протяженностью 690 метров в сторону площади Свободы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал "МетроНН".

За вчерашний день метростроители установили восемь колец тоннельной обделки на глубине 20 метров.

"В настоящее время щит прошел первую важную отметку по пути к площади Свободы – котлован вентшахты у торгового центра "Счастье" на улице Белинского", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время технологического перерыва в ноябре специалисты осмотрели режущий инструмент ротора тоннелепроходческого комплекса и убедились, что дальнейшей проходке ничего не помешает.

"А значит, темпы строительства тоннеля могут быть ускорены", - уточнили специалисты.

Напомним, сроки окончания строительства новых станций метро "Площадь Свободы" и "Площадь Сенная" в Нижнем Новгороде перенесли на 2026 год.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метро Строительство
Поделиться:
Новости по теме
31 января 2024 15:43  [2003] Тоннелепроходческий щит "Владимир" запущен в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph