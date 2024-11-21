Тоннелепроходческий щит "Владимир" преодолел уже 700 метров от Сенной в сторону площади Свободы Общество

Фото: сообщает Telegram-канал "МетроНН"

Тоннелепроходческий щит "Владимир" проложил тоннель протяженностью 690 метров в сторону площади Свободы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал "МетроНН".

За вчерашний день метростроители установили восемь колец тоннельной обделки на глубине 20 метров.

"В настоящее время щит прошел первую важную отметку по пути к площади Свободы – котлован вентшахты у торгового центра "Счастье" на улице Белинского", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время технологического перерыва в ноябре специалисты осмотрели режущий инструмент ротора тоннелепроходческого комплекса и убедились, что дальнейшей проходке ничего не помешает.

"А значит, темпы строительства тоннеля могут быть ускорены", - уточнили специалисты.

Напомним, сроки окончания строительства новых станций метро "Площадь Свободы" и "Площадь Сенная" в Нижнем Новгороде перенесли на 2026 год.