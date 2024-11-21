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Общество

Нижегородские власти выставили на торги еще один участок для ИЖС в Сормове

29 ноября 2024 18:39  [82] Общество

Фото: "Газпром газораспределение Нижний Новгород"

Мэрия Нижнего Новгорода выставили на аукцион земельный участок для индивидуального жилищного строительства в Сормовском районе. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации города.

Земельный участок находится с восточной стороны от дома №57 по улице Кима и относится к категории земли населенных пунктов. Его площадь составляет 648 кв. метров.

Начальная цена аукциона (стоимость земельного участка) составляет 4,5 млн рублей.

Аукцион назначен на 22 января 2025 года.

Напомним, администрация Нижнего Новгорода выставила на торги участок для ИЖС в Сормовском районе за 4,6 млн рублей.

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Теги:
Земля ИЖС
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