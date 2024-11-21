Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок для ИЖС в Сормове за 4,6 млн рублей Общество

Администрация Нижнего Новгорода выставила на торги земельный участок для индивидуального жилищного строительства в Сормовском районе. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Участок расположен рядом с домом № 94 по улице Землячки. Площадь участка составляет 668 кв. метров.

Начальная цена аукциона (стоимость земельного участка) составляет 4,6 млн рублей.

Аукцион пройдет 24 января 2025 года.

Напомним, земельный участок под ИЖС выставили на торги в Кусаковке в Нижнем Новгороде за 1,4 млн рублей.