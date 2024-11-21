Депутаты ЗСНО оценили перспективы развития метро и канатной дороги в Нижнем Новгороде Общество

На заседании Заксобрания Нижегородской области в рамках "Правительственного часа" депутаты заслушали информацию регионального министерства транспорта о состоянии и перспективах развития внеуличного транспорта на территории Нижнего Новгорода (метро, канатная дорога).

Ранее, в октябре, в обсуждении этой темы приняли участие представители Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде, а также руководство "Нижегородского метро", "Нижегородских канатных дорог", АО "УРБАНТЕХ".

К "Правительственному часу" депутаты подготовили вопросы, касающиеся строительства новых станций и продления Автозаводской и Сормовско-Мещерской линий Нижегородского метро. По информации регионального минтранса, в два с половиной раза – до 86 миллионов человек в год – увеличится пассажиропоток благодаря продлению линий нижегородской подземки.

"Тема строительства метро сейчас волнует и жителей, и депутатов. Этот вопрос напрямую связан не только с работой общественного транспорта, но и с комфортом людей, которые живут в непосредственной близости от строительной площадки. Так как объект сложный, строится в самом центре города, есть ряд проблем, связанных с работой подрядчика. Безусловно, заказчик применяет штрафные санкции, но всем нам в конечном итоге важен результат. Профильный комитет продолжит держать этот вопрос на контроле", - отметил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Заксобрания Нижегородской области Владимир Солдатенков.

На заседании также обсуждался вопрос обновления подвижного состава метрополитена. По информации руководства нижегородского метро, с запуском новых станций "Сенная" и "Площадь Свободы" необходимо пополнить парк поездов четырьмя новыми составами. В свою очередь, перспектива продления Сормовско-Мещерской линии и ввод в эксплуатацию станции "Сормовская" предполагает закупку ещё одного состава. Кроме того, постепенно должны быть заменены вагоны по истечении срока эксплуатации. Таким образом, возникнет потребность в обновлении 80 вагонов.

Также речь шла о проектировании новой канатной дороги от станции метро "Заречная" до проспекта Гагарина. Её протяжённость составит более трёх тысяч метров, а прогнозируемое время в пути – 15 минут. Планируется, что новая канатка позволит избежать серьёзных заторов в часы пик. Как отметили в профильном ведомстве, сейчас ведётся работа по подготовке территории под строительство канатной дороги. Начнется её возведение в 2025 году, а ввести в эксплуатацию планируется в 2026 году.

Что касается действующей канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород с Бором, то её также ждёт модернизация. В частности, планируется увеличить количество кабин с 28 до 56. Пропускная способность канатной дороги вырастет вдвое. Завершить монтаж кабин и пуско-наладочные работы планируется до начала туристического сезона – май 2025 года. Одновременно идет проработка второго этапа реализации проекта модернизации канатной дороги, который включает в себя работы по реконструкции станций: техническое перевооружение и замену несуще-тягового каната.

"Задача, которая стоит перед действующей канаткой – добиться двукратного увеличения объёма перевозок пассажиров и туристов. Параллельно необходимо решать вопросы, связанные с капитальным ремонтом старого Борского моста. До конца года планируется отменить реверсивное движение на переправе и открыть еще одну полосу по направлению на выезд из Борского района в Нижний Новгород по старому мосту. Постепенно, по мере открытия полос, напряжённость движения на мосту будет снижаться. И к этому же времени пройдёт модернизация канатной дороги", - сообщил по итогам обсуждения Владимир Солдатенков.

Ранее сообщалось, что тоннелепроходческий щит "Владимир" преодолел уже 700 метров от Сенной в сторону площади Свободы.