График работы реверсивной полосы на Борском мосту изменился с 1 декабря Общество

Режим работы реверсивной полосы на Борском мосту через Волгу изменился в Нижегородской области с 1 декабря. Об этом сообщается на сайте Главного управления автодорог региона.

"Новый режим работы реверсивной полосы будет действовать до 15 декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что режим работы составлен, исходя из расчета интенсивности движения, но может меняться, в зависимости от дорожной ситуации.

Напомним, старый Борский мост закрыли на ремонт с 26 марта 2024 года.

Подрядчиком ремонта старого Борского моста было выбрано ООО "Дорожная строительная компания". Стоимость работ составит 2,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что движение по одной полосе Борского моста планировалось запустить в декабре этого года.