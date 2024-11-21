Движение по арзамасской трассе ограничат с 15 декабря из-за строительства дублера проспекта Гагарина Общество

Фото: Упрдор Москва – Нижний Новгород

Федеральную трассу Р-158 частично перекроют в Нижегородской области из-за строительства дублера проспекта Гагарина с 15 до 25 декабря. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Ограничение на дороге будет вводиться по ночам между деревней Ольгино и селом Ближнее Борисово в Кстовском районе с 2:00 до 4:00.

"Это связано со строительством второй очереди дублера проспекта Гагарина. В это время на трассе строители будут устанавливать балки пролетных строений путепровода",- говорится в сообщении.

Объехать этот участок федеральной трассы можно через поселки Новинки, Окский и обход Нижнего Новгорода по трассе М-7 "Волга", а также через деревню Бешенцево, поселок Ждановский, обход Кстово, Кстовскую промзону и обход Нижнего Новгорода.

Напомним, подрядчик приступил к строительству второй очереди дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде в сентябре.