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Общество

Движение по арзамасской трассе ограничат с 15 декабря из-за строительства дублера проспекта Гагарина

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Фото: Упрдор Москва – Нижний Новгород

Федеральную трассу Р-158 частично перекроют в Нижегородской области из-за строительства дублера проспекта Гагарина с 15 до 25 декабря. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Ограничение на дороге будет вводиться по ночам между деревней Ольгино и селом Ближнее Борисово в Кстовском районе с 2:00 до 4:00.

"Это связано со строительством второй очереди дублера проспекта Гагарина. В это время на трассе строители будут устанавливать балки пролетных строений путепровода",- говорится в сообщении.

Объехать этот участок федеральной трассы можно через поселки Новинки, Окский и обход Нижнего Новгорода по трассе М-7 "Волга", а также через деревню Бешенцево, поселок Ждановский, обход Кстово, Кстовскую промзону и обход Нижнего Новгорода.

Напомним, подрядчик приступил к строительству второй очереди дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде в сентябре.

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Теги:
Дороги Строительство
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