Кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области
Новые спортивные объекты Нижегородской области
Крупнейший в регионе жилой квартал построят по КРТ у Ольгина
Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 декабря 2024 18:17  [62] Движение по арзамасской трассе ограничат с 15 декабря из-за строительства дублера проспекта Гагарина
02 декабря 2024 18:03  [69] Три эскалатора на станции метро "Горьковская" прошли плановое техобслуживание
02 декабря 2024 17:43  [96] Нижегородский опыт работы с ОКН и их собственниками представили на всероссийской выставке в Москве
02 декабря 2024 17:24  [114] Подрядчика оштрафовали за срыв учебного процесса в городецкой школе
02 декабря 2024 16:57  [114] Глеб Никитин: "В этом году в программе проекта "Уроки с путешествием" уделим особое внимание предстоящему 80-летию Великой Победы"
02 декабря 2024 16:39  [130] Студенческий хакатон GORKYCODE в Нижнем Новгороде станет регулярным
02 декабря 2024 16:02  [167] Проект строительства причалов разрабатывают в Нижегородской области
02 декабря 2024 14:59  [168] Россиянам доступны более 45 международных авианаправлений
02 декабря 2024 14:50  [156] Реализацию проекта "Российское село" обсудили в Штабе общественной поддержки
02 декабря 2024 14:38  [260] Движение у Дворца спорта на проспекте Гагарина закроют 3, 6 и 8 декабря
Общество

Три эскалатора на станции метро "Горьковская" прошли плановое техобслуживание

02 декабря 2024 18:03  [69] Общество

Три эскалатора на станции метро "Горьковская" прошли плановое техобслуживание, в рамках которого были заменены тяговые цепи, обеспечивающие плавное и безопасное движение лестничного полотна, сообщили в МП "Нижегородское метро".

Как уточнили на предприятии, ремонт был проведен в связи с выработкой цепями своего ресурса. Остановка эскалаторов шла поочередно, чтобы не нарушать привычный ритм работы.

"Эскалаторы, как и любой механизм, требуют регулярного обслуживания, чтобы все элементы работали надежно и пассажиры подземки могли передвигаться с комфортом. В настоящее время эскалаторы работают по привычному графику", - отметили специалисты метрополитена.

Ранее сообщалось, что тоннелепроходческий щит "Владимир" преодолел уже 700 метров от Сенной в сторону площади Свободы.

Напомним, сроки окончания строительства новых станций метро "Площадь Свободы" и "Площадь Сенная" в Нижнем Новгороде перенесли на 2026 год.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метро
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph