Три эскалатора на станции метро "Горьковская" прошли плановое техобслуживание Общество

Три эскалатора на станции метро "Горьковская" прошли плановое техобслуживание, в рамках которого были заменены тяговые цепи, обеспечивающие плавное и безопасное движение лестничного полотна, сообщили в МП "Нижегородское метро".

Как уточнили на предприятии, ремонт был проведен в связи с выработкой цепями своего ресурса. Остановка эскалаторов шла поочередно, чтобы не нарушать привычный ритм работы.

"Эскалаторы, как и любой механизм, требуют регулярного обслуживания, чтобы все элементы работали надежно и пассажиры подземки могли передвигаться с комфортом. В настоящее время эскалаторы работают по привычному графику", - отметили специалисты метрополитена.

Ранее сообщалось, что тоннелепроходческий щит "Владимир" преодолел уже 700 метров от Сенной в сторону площади Свободы.

Напомним, сроки окончания строительства новых станций метро "Площадь Свободы" и "Площадь Сенная" в Нижнем Новгороде перенесли на 2026 год.