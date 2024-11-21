Владимир Путин обозначил проблему нехватки рабочих рук в стране Общество

По словам президента России Владимира Путина, безработица в стране фактически отсутствует. Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи встрече с участниками IV Конгресса молодых учёных, сообщает телеканал "360".

"Я много раз говорил, у нас минимальная безработица, ее фактически нет… Это фактически отсутствие безработицы, у нас проблема нехватки рабочих рук", — сказал Путин.

По словам президента, решить проблему с нехваткой кадров в стране поможет внедрение новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.

Напомним, Россия в сентябре осталась страной с самой низкой безработицей среди "Большой двадцатки". По информации Росстата, уровень безработицы в стране в сентябре 2024 года четвёртый месяц подряд оставался на историческом минимуме в 2,4%.