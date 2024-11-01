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Экономика

Cамая низкая безработица среди стран "Большой двадцатки" зафиксирована в России

05 ноября 2024 08:02  [85] Экономика

Россия в сентябре осталась страной с самой низкой безработицей среди "Большой двадцатки". К такому выводу пришли аналитики РИА Новости после изучения данных национальных статистических служб.

По информации Росстата, уровень безработицы в стране в сентябре 2024 года четвёртый месяц подряд оставался на ##https://www.niann.ru/?id=610006#историческом минимуме в 2,4%##.

Такая же доля безработного населения насчитывается в Японии, где за третий квартал она сократилась на 0,1%. В Южной Корее с июня безработица уменьшилась с 2,8% до 2,5%. В Мексике показатель оставил 2,9%, увеличившись с июня на 0,1%. Это самые низкие показатели среди крупнейших экономик.

В остальных странах "Большой двадцатки" доля безработного населения составляет более 3%, а в Южной Африке показатель уже четвёртый год не опускается ниже 30%.

Самое значительное улучшение на рынке труда зафиксировала Индия, где доля безработных упала по итогам третьего квартала с 9,2% до 7,8%. В Италии безработица за квартал снизилась на 0,7% до 6,1% - это минимум с июня 2006 года. Похожая ситуация и в Бразилии: там показатель уменьшился на 0,5% - до десятилетнего минимума в 6,4%.

В то же время в ряде стран безработица увеличивается, но незначительно — в Мексике, Франции, Китае и Канаде показатель подрос на 0,1%.

Напомним, президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что предприятия в России "загружены заказами", а коллективы работают уверенно и стабильно.

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Теги:
Безработица Статистика
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