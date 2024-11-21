Почти килограмм метадона обнаружили полицейские у мигрантов в Сормове Происшествия

Более 900 граммов синтетических наркотиков изъяли нижегородские полицейские у двоих граждан ближнего зарубежья в Сормовском районе областного центра.

Как рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области, в ведомство поступила информация о причастности к незаконному обороту наркотиков двоих молодых людей, граждан ближнего зарубежья, проживающих на улице Дмитрия Павлова.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали подозреваемых, а во время обыска по месту их жительства полицейские обнаружили два свёртка с неизвестным веществом, упаковочный материал, электронные весы. Экспертиза показала, что изъятое вещество - это метадон общей массой более 950 грамм.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (…покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере…). Молодых людей арестовали. Ранее они не были судимы, теперь же им грозит до 20 лет лишения свободы.