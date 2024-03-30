Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" будут продлены до 2030 года Общество

Федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" будут продлены до 2030 года по поручению президента Владимира Путина. Об этом в ходе отчёта перед Госдумой заявил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает телеканал "360".

Премьер-министр отметил, что такая мера поможет привлечь специалистов в сёла и на отдалённые территории. Благодаря этому лечение станет доступнее.

Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" позволяют молодым врачам при переезде в сельскую местность получить от 500 тысяч до 2 млн рублей.

Мишустин поблагодарил медиков за самоотверженную работу.

"От всей души желаю им самим, их детям, родным и близким того, за что они борются для своих пациентов, — крепчайшего здоровья. Большое им всем спасибо", — сказал он.

Напомним, в феврале президент России утвердил перечень поручений по итогам своей декабрьской пресс-конференции. В частности, он поручил обеспечить медикам, переехавшим в новые регионы, выплаты в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

Напомним также, что в ходе послания к Федеральному Собранию Владимир Путин озвучил, что с 2025 года будет запущена программа "Земский работник культуры". Специалист в малом городе получит 1 млн рублей, на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии — 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что объём материальной поддержки медиков в Нижегородской области за последние шесть лет увеличился десятикратно: если по итогам 2018 года объём денежных средств, направленных на поддержку медработников, составлял более 130 млн рублей, то по итогам прошлого года этот показатель превысил значение в 1,3 млрд рублей.